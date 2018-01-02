هدف: سببان لاستبعاد المستفيدين من برنامج ” حافز “

علي القحطاني(صدى):

أوضح صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، أن حصول المستفيدين من برنامج ” حافر ” ، على 6 إنذارات ورفضهم ثلاث عروض وظيفية، يتسبب في استبعادهم من البرنامج.

وأشار ” هدف ” إلى أنه في حال الاستبعاد، ينبغي على المستفيد الانتظار لمدة عام آخر من تاريخ آخر إنذار، ثم التقديم من جديد، موضحًا أن برنامج دعم التوظيف ليس له مخصص مالي.

وذكر الصندوق، أن مدة تقييم الأهلية في البرنامج تبلغ 3 شهور، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للطالب النظامي الاستفادة من البرنامج.

وأكد ” هدف ” ، على عدم إلغاء الإنذارات، أو استرجاع المبالغ المخصومة بسبب الإنذارات.