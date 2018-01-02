بشهادة دولية.. ولي العهد يحقق نجاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

ذكر تقرير لموقع ” نيوز انترناشيونال ” أمس، بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – قد حقق انجازات ونجاحات كبيرة داخل المملكة، تركزت على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جاء أبرزها الحملة على الفساد، وتنويع الإيرادات، ودعم السياحة.

وأشار التقرير إلى عزم سموه في التسويات مع عشرات المتورطين في الفساد، والتصدي للفساد للنهوض بالحالة الاقتصادية وحماية المال العام وتعزيز الشفافية.

وأشاد التقرير بقرار المملكة برفع عقوبة الفساد إلى السجن بين 3: 15 عام، مع غرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال.