أبرزها تنمية الاقتصاد الوطني.. أهداف إطلاق تأشيرة السياحة
أكد عماد منشي، أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية في جامعة الملك سعود، أن إطلاق تأشيرة السياحة يهدف إلى تنويع قاعدة المملكة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، و زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول إلى هدف 50% بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن تطوير السياحة بالمملكة، ستسهم في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي والعلاقات الاجتماعية بين المجتمع السعودي والسياح من خارج المملكة، وبالتالي يعزز الهوية الوطنية، و جميع الصناعات الوطنية.
وأوضح ” منشي ” ، أن إطلاق التأشيرة سيفتح باب السياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة، ورفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة.
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