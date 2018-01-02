أبرزها تنمية الاقتصاد الوطني.. أهداف إطلاق تأشيرة السياحة

نايف السالم(صدى):

أكد عماد منشي، أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية في جامعة الملك سعود، أن إطلاق تأشيرة السياحة يهدف إلى تنويع قاعدة المملكة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، و زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول إلى هدف 50% بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن تطوير السياحة بالمملكة، ستسهم في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي والعلاقات الاجتماعية بين المجتمع السعودي والسياح من خارج المملكة، وبالتالي يعزز الهوية الوطنية، و جميع الصناعات الوطنية.

وأوضح ” منشي ” ، أن إطلاق التأشيرة سيفتح باب السياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة، ورفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة.