تدشين مركز التنمية الأسرية لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

صرَح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، سمير العفيصان، بأنه تم تدشين مركز التنمية الأسرية؛ دعماً منها لأبناء المجتمع وأسرهم بالمنطقة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية، وذلك طوال أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح ” العفيصان ” ، أن اختيار وقت تنفيذ البرنامج في فترة الاختبارات؛ جاء لأهمية هذه الفترة للأسرة والأبناء وحاجتهم في ذلك الوقت لمن يقدم لهم الاستشارات والنصيحة من ذوي الاختصاص والخبرة.

كما أشار إلى أهمية دعم القطاع الثالث بالشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص بما يخدم المجتمع وأبنائه ويحقق التنمية المجتمعية.