تعرف على قيمة الغرامة المفروضة على المتاجر الغير متوفر بها العملات المعدنية

عادل الحربي(صدى):

قال مصدر في وزارة التجارة والاستثمار، إن فرق المتابعة الميدانية لأداء الأسواق بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شرعت في التأكد من وجود عملات معدنية بكل فئاتها في المتاجر ومنافذ البيع، مشيراً إلى أن المتاجر التي لا تتوفر فيها تلك العملات ستتعرض للعقوبة.

وأوضح المصدر أن الغرامة على المتاجر التي لا توجد بها عملات معدنية تبدأ من 100 ريال غرامة فورية، وتتصاعد في حالة تكرار المخالفة حتى تصل إلى عقوبة إغلاق المنشأة، وفقا لصحيفة المدينة.