” التعليم ” تشكر جامعة شقراء لتخصيصها مقاعد دراسية لأبناء شُهَدَاء الواجب

علي القحطاني(صدى):

أرسل نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، برقية خطية لمَعَالِي الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء، ثمن فيها مُبَادَرَة الجامعة في تخصيص مقاعد دراسية لأبناء شُهَدَاء الواجب، والتي أعلن عنها مُؤخَّرَاً؛ تَقْدِيرَاً لتضحيات شُهَدَاء الواجب الذين قدموا أرواحهم دِفَاعَاً عن أرض الوطن.

وقال الدكتور عبدالرحمن العاصمي في برقيته: “أشكر مَعَالِي مدير جامعة شقراء على مُبَادَرَة تخصيص مقاعد دراسية لأبناء شُهَدَاء الواجب؛ عِرْفَانَاً وتَقْدِيرَاً لمن بذل روحه فداءً لِهَذَا الوطن، وأشيد بجهود جامعة شقراء ممثلةً في مَعَالِي الدكتور عوض الأسمري الموفقة لخدمة أبناء شُهَدَاء الواجب سَائِلاً الله له العون والتوفيق والسداد”.