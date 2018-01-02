رغم إصابته.. مدير مدرسة يختبر طلابه على عكازين

علي القحطاني(صدى):

في موقف يحسب له بالمثابرة، تحامل مدير مدرسة بالخفجي، على آلامه وقرر الحضور للعمل لمباشرة اختبارات طلابه، رغم إصابته بكسر مضاعف في القدم، ليضرب مثلاً يُحتذى به في الجد والتفاني في العمل.

وحضر محسن علي الشملاني مدير مدرسة ” المثنى بن حارثة ” المتوسطة للبنين، على عكازين وباشر بنفسه الإشراف على الاختبارات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة الشملاني، وأثنوا على موقفه وحرصه على مصلحة الطلاب، رغم إصابته التي تستلزم الراحة.