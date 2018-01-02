رغم إصابته.. مدير مدرسة يختبر طلابه على عكازين
في موقف يحسب له بالمثابرة، تحامل مدير مدرسة بالخفجي، على آلامه وقرر الحضور للعمل لمباشرة اختبارات طلابه، رغم إصابته بكسر مضاعف في القدم، ليضرب مثلاً يُحتذى به في الجد والتفاني في العمل.
وحضر محسن علي الشملاني مدير مدرسة ” المثنى بن حارثة ” المتوسطة للبنين، على عكازين وباشر بنفسه الإشراف على الاختبارات.
وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة الشملاني، وأثنوا على موقفه وحرصه على مصلحة الطلاب، رغم إصابته التي تستلزم الراحة.
معلمة[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير بس صحتك أولى وأنت عذرك معك
في الأخير ماعندك وزير يهتم ولا مجتمع يقدر
سالم[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان ارتاح في البيت وريح الطلاب فكونا من المداهنات ههههههههههههه
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
صارت مهنة التعليم للأستعراض والتصوير والشهره ؟!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7720 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه خير ……….. لكن صحته اهم
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6413 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح انه غثيث دوام
والله مااحد درى عنك لوتغيب بدون اجازة مارحموك
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2576 ] نشر منذ 54 دقيقة
ويش القصة
يعني لازم صورني ونزلني
ويش تبي طيب ويش هو الهدف
دعايو واعلان ولا ويش هو
ياعمو معلمين زمان جيل الطيبين العصاميين
والله كانت حتى رواتبهم قليله زهيدهـ وحصص اكثر ويشدون
الرحال للتدريس الطلاب في اعالي الجبال
خطورة سيول وامطار يخاطر بحياته ونفسه ولا يتغيب ولا يقول لمراسل الجريدهـ
تعال صورني او صلح لي دعايه واعلان وتحد تأسيس الطالب افضل بكثير من طلاب اليوم بكل اسف
و مقارنة ببعض معلمي اليوم من حيث الرواتب والبدلات الخ
وتجدهـ يكد ويتعب وحصص ويمرض ويتعب
لكنه يكابر ع نفسه يكتم جرآحة في نفسة
يحترق مثل الشمعة من اجل التعليم دون مزايدات او دعاية واعلام
لديه انفه عزت نفس شموخ
يعلم ان الله يراقبه في اداء عمله
جعل بينه وبين الله رقابه هنا المحك الحقيقي
شتان بين وبين بعضهم ؟؟؟؟