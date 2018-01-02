3 فوائد لاستخدام زيت الجوجوبا في العناية بالشعر

زيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية التى تتسم بفعالية كبيرة فى العناية بالشعر، فضلاً عن كونه من الزيوت التى تمتلك أعراض وآثار جانبية عند استخدامها.

كما يمكن الاعتماد عليه فى زيادة نمو الشعر والعناية بفروة الرأس وتحسين صحته.

ووفقًا لموقع stylecraze يوجد بعض الفوائد من زيت الجوجوبا للعناية بالشعر.

ترطيب الشعر

يساعد زيت الجوجوبا على تشكيل طبقة واقية على شعرك، والحفاظ على الرطوبة به، ما يساعد على نعومته ولمعانه.

منع قشرة الرأس

زيت الجوجوبا يهدئ فروة الرأس، ويعمل على الحد من أى تهيج أو التهاب، ويمنع من قشرة الرأس بسبب وجود مضادات للميكروبات به.

زيادة كثافة الشعر

يساعد تدليك فروة الرأس بزيت الجوجوبا على تشجيع الدورة الدموية، وضمان أن بصيلات الشعر تحصل على التغذية الكافية لنمو الشعر بصورة صحية، وزيادة كثافته.