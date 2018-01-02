3 أبراج يستعين بها ” الأسد” ليأخذ رأيهم في شراء ملابسه

نورة الشهري(صدى):

الأسد برج لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، فهو بحاجة أكثر إلى الترويض والتعامل بحذر مع ما يثير ثورته مثل الغيرة أو خدش كبريائه، ولا يقبل الانتقاد ولا يرى الحقيقة إلا من جانبه فقط.

ويعد “الأسد” من الأبراج التى تهتم بمجال الأزياء والموضة، لذلك إن عزم مولود الأسد على التسوق لشراء الملابس ومن أبرز الأبراج التى يمكن أن يستعين بها مولود الأسد:

1-برج الدلو:

هذه هى العلاقة الأمثل فى حياة مولود الأسد، يشعر فيها بالتكافؤ والتناغم وقرب التفكير لاسيما التجدد والاهتمام بالمظهر والاجتماعيات، ويرى قرب فى ذوقه وذوق مولود الدلو.

2-برج الميزان:

هنا يمكن أن نقول إنه لقاء القمم فى الأناقة والرقى والموضة، فكلاهما يعشق الأزياء والتميز فيها، ومولود الميزان له حس وذوق مختلف يروق لمولود الأسد الذى يحاول ألا يبدى انبهاره به، لكنه يسعى للإطلاع على تفاصيله.

3-برج الجوزاء:

أما مولود الجوزاء فقد يكون غير مرغوب لدى بعض الأبراج الأخرى، لكنه من أكثر العلاقات المتوافقة مع برج الأسد الذى يرى فيه تميز وبهجة ودقة وأناقة فى الاختيار، لذلك سيكون من معينى الأسد على الاختيار.