أستاذ مخ وأعصاب:  النوم أقل من خمس ساعات فى الليل يرفع خطر الإصابة بنزلات البرد

نورة الشهري(صدى):

أفاد الدكتور عمرو حسن الحسني، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، بأن النوم أقل من خمس ساعات فى الليل يرفع خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مقارنة بالأشخاص الذين ينامون أكثر من ذلك.

وأشار أستاذ المخ والأعصابإلى أنه فى كثير من البلدان لاسيما الدول الغربية يكون النوم لديهم آخر أولويات الإنتاجية، الأمر الذى قد يجعل الجسم أكثر إرهاقًا مع حدوث خلل بالساعة البيولوجية.

وقال حسن الحسنى إن الحصول على قليل من النوم يمكن أن يكون له تأثير مباشر على القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء وسير الجهاز المناعى الذى قد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض مع مرور الوقت.