أهمها علاج لدغ الناموس 5 استخدامات مختلفة للسكر

نورة الشهري(صدى):

من المتعارف عليه أن كثرة السكر تزيد من المشكلات إلى جانب أنه غير صحى بالمرة، ولكن يقدم موقع Bright Side الأجنبى استخدامات عديدة للسكر لم نكن نعلمها، لذلك عليك أن تكثرى من استخدم السكر الفترة المقبلة.

1. لعلاج الجراحات:

عند جرحك أى جرح ووجود دم، عليك وضع بعض السكر على الجرح كى يوقف هذا النزيف، الأمر الذى يستغرق كثير من الوقت باستخدام بعض المضادات الحيوية.

2.لنعومة شفايفك:

احرصى على استخدام سكراب الشفايف بواسطة السكر بخطوات بسيطة، فقط ضعى أصبعك فى الماء ثم فى بعض حبات السكر وابدأى فى دعك شفتيك بواسطة السكر، ستلاحظين مع الوقت أن شفتيكى أصبحت باللون الوردى طبيعيًا.

3.لقرصات الناموس والحشرات:

بعد القرصات من النحل أو النمل أو الحشرات الأخرى، ضعى القليل من السكر على اللدغة أو استخدمى السكر المكعبات وضعى مكعبا واحدا على مكان اللدغة، وسيعمل السكر على إخراج السم إلى خارج الجسم ويمنع الإحمرار والتورم.

4.لتنظيف الملابس

إذا جاءك طفلك بملابسه متسخة من اللعب بالكرة أو فى الحشائش، ضعى بعض حبات السكر على المنطقة المتسخة واتركيها لمدة تتراوح من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة، وستتفاجئين بالنتيجة.

5.للحفاظ على البسكويت

للحفاظ على قطع السكويت أو الكوكيز طازجة لفترة أطول، ضع اثنين من مكعبات السكر فى مكان تخزينها.