معارضة إيرانية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على النظام

طهران(صدى):

قالت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فى بريطانيا دولت نوروزي، إن الملايين في الشرق الأوسط عانوا بسبب النظام الإيرانى الحالى وشبكته الإرهابية والمجموعات التي يمولها ويقدم لها السلاح، داعية المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات كبيرة” على النظام الإيراني، وعدم إقامة أية علاقات من أي نوع معه، بسبب لجوئه إلى القمع لمواجهة الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أيام.

وقالت نوروزى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة “سكاى نيوز” الفضائية بثت مساء أمس الإثنين، إن النظام الحالى فى إيران “من خلال قواته ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، ويحاول تبرير ذلك باسم الإسلام، وهدفه الوحيد البقاء فى السلطة على حساب الملايين الذين يعانون”.