منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. تراجع الجريمة في أمريكا خلال 2017

تراجعت نسبة الجرائم فى شكل واضح فى مدن نيويورك وشيكاغو وواشنطن خلال 2017 رغم أنها شهدت بعض الحوادث الدامية، وفق استطلاعات نشرتها الصحف المحلية فى المدن الأمريكية الثلاث.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن 330 جريمة متعمدة وقعت فى نيويوك فى 2017 مقابل 334 العام الفائت.

وهذا العدد هو الأدنى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويشكل تراجعا كبيرا مقارنة بـ2245 جريمة سجلت فى 1990 وشكلت رقما قياسيا.

ولاحظت الصحيفة أيضا تراجعا عاما فى عدد حوادث الاغتصاب وسرقة السيارات.