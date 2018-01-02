ترامب: تخصيص يناير 2018 لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تخصيص شهر يناير الجارى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقال ترامب – حسبما ذكرت صحيفة (ذى هيل) – ” إن الولايات المتحدة تؤكد من جديد التزامها باستئصال شرّ الاستعباد ، إن الاتجار بالبشر هو مظهر حديث لأقدم وأكثر أنواع الاستغلال بربرية ، لا مكان له فى عالمنا ، إننا نتعهد بعمل أقصى ما فى وسعنا لإنهاء هذه الممارسة الفظيعة من اتجار بالبشر الأبرياء حول العالم”.

وكشف ترامب عن أنه ، وخلال يناير الجارى ، سيوّقع على مشروعَى قانونين لمكافحة الاتجار بالبشر ، وأشار إلى عدد من التدابير التى إتخذتها إدارته لمكافحة هذه الظاهرة ، كالتصديق على قرار تنفيذى فى فبراير الماضى يقضى بتقويض التنظيمات الإجرامية الدولية وتدشين قوة عمل مشتركة تعمل بين الوكالات للتعاون مع الأمم الأخرى فى القضاء على الاتجار بالبشر.