بالصور.. مكسيكيون يتبركون بـ”قديسة الموت” مع بداية العام

مكسيكو سيتي(صدى):

احتفل العشرات فى مكسيكو سيتى بالعام الجديد، بشراء تمثال لـ”قديسة الموت” بالمكسيك، وأخذ البركة من “قديسة الموت” أو ما يعرف بـ” سانتا مويرتيه” وأشعل البعض لها السجائر وأخر وضع لها النبيذ كنوع من الإرضاء لها كى تمنحه الحظ.

وتحظى سانتا مويرتيه، بشعبية كبيرة خاصة بين الفقراء فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، ويلجأ الكثيرون إلى سانتا مويرتيه أو “قديسة الموت” أو”إله الموت” فى الثقافة المكسيكية، من أجل الدعاء لعلاجهم من المرض وجلب حسن الحظ لأسرهم وحتى لمساعدتهم فى العثور على الحب.