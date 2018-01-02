مقتل 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى أعمال شغب داخل سجن برازيلي

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون بجروح فى أعمال شغب، دارت الاثنين داخل سجن فى ولاية جويايس فى وسط غرب البرازيل، وتمكن خلالها اكثر من 100 سجين من الفرار، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقال موقع “جى 1” الإخبارى نقلا عن هيئة ادارة السجون إن أعمال الشغب بدأت بصدامات بين سجناء ينتمون الى عصابات متنافسة وأدت قرابة الظهر إلى اندلاع حريق ومقتل تسعة اشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وأضاف إن 106 سجناء انتهزوا حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار قبل ان تلقى الشرطة العسكرية القبض على 29 منهم، وأوضح الموقع الاخبارى أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وان الوضع فى السجن عاد تحت السيطرة.