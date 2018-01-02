اغتيال رابع مسؤول حزبي في المكسيك منذ أسبوع

مكسيكو(صدى):

اغتيل مسؤول محلى، فى “الحزب الثورى المؤسساتى” الحاكم فى المكسيك، بإطلاق النار عليه فى ولاية غيريرو فى جنوب البلاد، الاثنين، كما أعلنت السلطات المحلية.

وهو رابع مسئول سياسى يتم اغتياله فى المكسيك منذ الخميس، وقالت إدارة الامن فى ولاية غيريرو ان أدولفو سيرينا (35 عاما) الذى كان يسعى لنيل ترشيح حزبه الى انتخابات رئيس بلدية اتوياك اغتيل ليلة رأس السنة قرب منزله برصاص مجهول لم يتم التعرف عليه.

وبين الخميس والسبت اغتال مجهولون ثلاثة مسؤولين فى حزب سياسى آخر هو حزب الثورة الديموقراطية (يسار)، والقتلى الثلاثة هم عضو فى المجلس البلدى فى ولاية تاباسكو (جنوب شرق) ورئيس بلدية بيتالان فى ولاية غيريرو ونائب عن ولاية خاليسكو (غرب).