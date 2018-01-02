مانشستر سيتي يكشف عن حجم إصابة جبرييل خيسوس

نواف السالم(صدى):

تعرض المهاجم البرازيلي جبرييل خيسوس، مهاجم نادى مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة فى الرباط الجانبي للركبة خلال لقاء كريستال بالاس أول أمس الأحد فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

قال بيان النادى الإنجليزى:”نؤكد أن جبرييل خيسوس يعانى من إصابة الأربطة الجانبية للركبة خلال لقاء كريستال بالاس، وسيخضع لمزيد من الاختبارات فى الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب”.

وكان خيسوس قد ترك ملعب مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بعد مرور 23 دقيقة فقط على بداية اللقاء بسبب الإصابة، ودخل بدلا منه المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.