أول 70 يوما من 2018 ” مفرمة ” للنادي الملكي

ماجد محمد(صدى):

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى، تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، العديد من المواجهات النارية فى مختلف البطولات خلال الفترة الأول من العام الجديد 2018.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الفريق الملكى لن يجد الوقت للراحة فى الفترة الأولى من عام 2018، حيث يخوض مواجهات متتالية بشكل مكثف فى جميع المسابقات.

أضافت الصحيفة أن ريال مدريد من الممكن أن يخوض ما يصل إلى 20 مباراة خلال 70 يوما بمعدل يصل إلى مباراة كل 3 أيام ونصف، مضيفة أنه لا توجد راحة حتى منتصف مارس فى حال التأهل للدور نصف النهائى من كأس ملك إسبانيا.