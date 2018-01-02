بوروسيا درتموند خائف على نجومه من كبار أوروبا

ماجد محمد(صدى):

خوفا عليهم من الرحيل، تسعى إدارة فريق بوروسيا دورتموند الألماني لتأمين القوام الأساسى لأسود الفيستفالين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن إدارة بوروسيا دورتموند تسعى فى الفترة المقبلة لتجديد عقد اللاعب ماركو رويس، رغم غياب اللاعب عن الفريق فى أكثر من مرة بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن مايكل زورك المدير الرياضى للنادى الألمانى يريد بقاء رويس لفترة طويلة مع النادي، وهو ما يعنى غلق الباب أمام الأندية التى تسعى للتعاقد مع الدولى الألمانى، الذى ينتهى عقده مع الفريق فى 2019.