بالفيديو ..وصول أول رحلة طيران مدنية من المملكة إلى مطار الغيضة بعد توقف عامين

وصلت أول رحلة طيران مَدَنِيّة من المملكة العَرَبِيّة السعودية إلى مطار الغيضة الدولي، تحمل على متنها وفداً يمنياً أبرزهم محافظ المهرة.

جاء ذلك بعد قيام المملكة، بصفتها قائدة للتحالف العَرَبِيّ لِدَعْمِ الشرعية بصيانة المطار، الذي يتسع لأكثر من 10 طائرات، وزودته بأحدث المعدات اللازمة من أجهزة أمنية وملاحية.

وكان المطار قبل ذلك مخصصاً للطائرات الإغاثية التي يرسلها التحالف العَرَبِيّ، وكذلك المؤسسات الدَّوْلِيَّة.