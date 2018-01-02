بالأرقام.. قائمة بخطوات ” الخارجية ” لمحاربة الإرهاب في 2017

أعلنت وزارة الخارجية عن عدة خطوات، للحد من نشاط الإرهاب من بينها تصنيف 68 فردًا و21 كيانًا على قوائم “ الإرهاب”، كما تمكّنت من ضبط عدد من المواقع وإيقاف عناصر تنتمي لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، فضلًا عن إعلانها عن كيانين وقائمة لـ11 ممولًا لتنظيمي “القاعدة” وداعش” الإرهابيين.

وأضافت الوزارة، أن من بين الخطوات التي اتخذتها المملكة في محاربة الإرهاب، كانت إفشال عمل “ إرهابي ” كان يستهدف المسجد الحرام، بالإضافة إلى نشرها قائمة مكونة من 40 عنصرًا ينتمون لجماعة الحوثي الإرهابية.

وتابعت أنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف مقرين لوزارة الدفاع، والإطاحة بخلايا إرهابية واستخباراتية، كانت تعد الانتحاريين، كما قضت على عناصر “إرهابية” شمال العوامية.