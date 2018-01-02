سلع وخدمات جديدة معفاة من ضريبة القيمة المضافة في المملكة
كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ركاز” عبدالمحسن الفراج، عن سلع وخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة بالمملكة وليس قطاعات بعينها.
وجاء في المقابلة إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني .
وأضاف: ” بخصوص التعليم الخاص فهو خاضع للضريبة عكس التعليم الأهلي، أما النقل الدولي فعليه ضريبة صفرية عكس النقل الداخلي المشمول في الضريبة بالسعودية، كما أن الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة”.
وتابع: “استخدام العقار للسكن للمرة الأولى أو البيع إلى الابن أو قريب من الدرجة الرابعة معفى من الضريبة، وماعدا ذلك تفرض عليه 5% من إجمالي الإيرادات، لكن يمكن استردادها خلال 5 سنوات عند البيع لشخص آخر”.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6752 ] نشر منذ 55 دقيقة
طــــيب . الله يســـتر ومايخــذون ضريبة القيمه المضافه على ألفول وألتميـــس .
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😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢.
القرشي[ عدد التعليقات: 2109 ] نشر منذ 27 دقيقة
للأسف الأجانب في البقالات والميني ماركت جالسين يرفعون اسعار السلع تحت ذريعة القيمة
المضافة والضريبة وهم اصلآ مايدفعون أي ضريبة وللأسف عين الرقيب غائبة عنهم تمامآ .