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بلدي الخرج يقر طرح سوق الخضار في شرق السيح استثمارياً

بلدي الخرج يقر طرح سوق الخضار في شرق السيح استثمارياً
عادل الحربي(صدى):

أقر المجلس البلدي لبلدية الخرج في جلسته العادية الـ 24 التي عقدت اليوم إعادة طرح سوق الخضار والفواكه في شرق مدينة السيح أمام
المستثمرين ، على أن يكون نشاط السوق متنوع لمنتجات الخضار والفواكه واللحوم والتمور وأن يتم طرحة خلال فترة شهر.

‏وأوضح رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي أن إعادة طرح سوق الخضار في شرق السيح تم بعد دراسة وضع السوق في الفترة الماضية .

وكان المجلس قد ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، حول تطوير الخدمات البلدية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس ، وأتخذ بشأنها التوصيات والاجراءات اللازمة.

 


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