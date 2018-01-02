بلدي الخرج يقر طرح سوق الخضار في شرق السيح استثمارياً

عادل الحربي(صدى):

أقر المجلس البلدي لبلدية الخرج في جلسته العادية الـ 24 التي عقدت اليوم إعادة طرح سوق الخضار والفواكه في شرق مدينة السيح أمام

المستثمرين ، على أن يكون نشاط السوق متنوع لمنتجات الخضار والفواكه واللحوم والتمور وأن يتم طرحة خلال فترة شهر.

‏وأوضح رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي أن إعادة طرح سوق الخضار في شرق السيح تم بعد دراسة وضع السوق في الفترة الماضية .

وكان المجلس قد ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، حول تطوير الخدمات البلدية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس ، وأتخذ بشأنها التوصيات والاجراءات اللازمة.