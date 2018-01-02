بلدي الخرج يقر طرح سوق الخضار في شرق السيح استثمارياً
أقر المجلس البلدي لبلدية الخرج في جلسته العادية الـ 24 التي عقدت اليوم إعادة طرح سوق الخضار والفواكه في شرق مدينة السيح أمام
المستثمرين ، على أن يكون نشاط السوق متنوع لمنتجات الخضار والفواكه واللحوم والتمور وأن يتم طرحة خلال فترة شهر.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي أن إعادة طرح سوق الخضار في شرق السيح تم بعد دراسة وضع السوق في الفترة الماضية .
وكان المجلس قد ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، حول تطوير الخدمات البلدية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس ، وأتخذ بشأنها التوصيات والاجراءات اللازمة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6752 ] نشر منذ 4 ساعات
طـــــــيب شــــي منـــــــــــــــتاز .👍👍.