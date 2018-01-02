إيفانكا ترمب للشعب الإيراني: سنقف مع الشجعان للتحرر من الطغيان

واشنطن(صدى):

علقت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام.

ودعت إيفانكا، إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني، واصفة المتظاهرين ضد النظام بـ”الشجعان”، وقالت، في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى التحرر من الطغيان”.

وكان دونالد ترمب قد غرد السبت الماضي، قائلا إن: “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يختار فيه الشعب مصيره”، مبينا أن “العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير، وهذا أكثر ما يخشاه قادته”.

وتعيش عدة مدن إيرانية منذ أيام على وقع احتجاجات شعبية ضد الغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.