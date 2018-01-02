إدارة النادي الأهلي تسدد قيمة الحكم الصادر في قضية الزبيدي

نواف السالم(صدى):

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طارق كيال، أن إدارة النادي قامت يوم أمس بسداد قيمة الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات على اللاعب علي الزبيدي بالاضافة إلى المبالغ التي حددتها العقوبة الإنضباطية.

وأكد كيال ان إدارة الأهلي درست في الأيام الماضية القرار الصادر بحق النادي نتيجة القضية القائمة بين اللاعب ووكيلة ولتجنيب النادي أي عقوبات أخرى قامت الإدارة بدفع المبالغ خلال المدة المحددة على أن يتم خصم تلك المبالغ من اللاعب.

وحول تغيب لاعب الفريق الأول المحترف البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن التدريبات بيّن الأستاذ طارق كيال أن اللاعب تقدم منذ مدة بطلب المغادرة للبرازيل لإنهاء بعض الالتزامات الضرورية الشخصية.