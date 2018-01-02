أمير الباحة يدشن فعاليات المهرجان الشتوي الثامن بمحافظة المخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

‏ دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس ، فعاليات المهرجان الشتوي الثامن بالقطاع التهامي ، وذلك بمقر الساحة الشعبية للاحتفالات بمحافطة المخواة .

ولدى وصول سموه مقر الحفل قام بافتتاح مقر الساحة الشعبية الجديد ، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، ثم اطلع على عدد من اللوحات التي توضح مكوناته ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن مشروع الساحة الذي بلغت تكلفته أكثر من 5.829.000 ريال ، ويقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 16.650 متر مربع ، وتتكون من مبنى ومنصة كبار الزوار ، ومدرج يتسع لأكثر من 1500 شخصاً ، وأماكن مخصصة للعائلات وساحة عرض الاحتفالات وصالة الطعام واستراحات ومرافق عامة.

بعد ذلك شرف سمو أمير منطقة الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى محافظ المخواة المشرف العام على اللجان المنظمة للمهرجان الشتوي الدكتور محمد بن جمعان دادا ، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته وتدشينه لحفل المهرجان الشتوي الثامن الذي تحتضنه محافظة المخواة على مدى شهرين ينفذ خلاها أكثر من 150 فعالية منوعة تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع من أهالي المحافظة وزوارها.

ونوه بتدشين سموه يوم أمس لعدد من الإنجازات التنموية والخدمية في محافظة المخواة والمتمثلة في تدشين مشروع الإسكان بمركز ناوان الذي يضم 115 فيلا ، وافتتاح مبني الخدمات البلدية بناوان ، والساحة الشعبية للاحتفالات بالمخواة ، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستستكمل بتدشن سموه الكريم خلال الأيام القادمة لـ 41 مشروعاً حكومياً منفذاً بالمحافظة ، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو مليار و475 مليون ريال .

ونوه الدكتور بن دادا بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والقائمة على تنفيذ المهرجان التي تبناها ودعمها الكثير من الرجال والنساء والهيئات والمؤسسات ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء في القيادة الحكيمة – أيدها الله – .

أثر ذلك شاهد سمو أمير الباحة والحضور ، لوحة تراثية بعنوان ” علوم الديرة ” قدمها عدد من أهالي محافظة المخواة بينوا من خلاها كيفية استقبال الضيوف والاستماع إلى علومهم ومن ثم الرد عليهم .

عقب ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود المهرجان الشتوي الثامن ، قائلاً سموه بسم الله وعلى بركة الله ندشن فعاليات المهرجان الشتوي بالمخواة ، ونتمنى أن يحقق المهرجان رغبات الأهالي والزوار من خلال فعالياته المنوعة .

بعدها كرم سموه عدد من المسئولين في المحافظة والجهات الداعمة والراعية للمهرجان ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة للمهرجان .

بعدها شاهد الأمير حسام بن سعود والحضور لوحة إنشادية بعنوان ” موطن العز ” عرض من خلالها عدد من اللوحات والرقصات الفنية الشعبية عن ما شهدته المملكة عامة ومنطقة الباحة خاصة من تطور ونماء منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، كما شاهد الحضور شيلة فلكلورية بعنوان ” تقولها المخواة ” .

وفي ختام الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة المخواة ابتهاجاً بتدشن المهرجان الشتوي لهذا العام .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، ووكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ، ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ، ومدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين وجمعاً غفير من أهالي المخواة وزوارها .