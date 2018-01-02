بعد مقطع الفيديو الإباحي .. ” الجسمي ” يطارد مريم حسين قانونيًا

نورة الشهري(صدى):

بعد فضيحة مقطع الفيديو الإباحي الذي نشر على حساب ” سناب شات ” منذ أيام ، ليحمل اسم الممثلة المغربية الشابة مريم حسين والذي أثار بدوره سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خرجت الفنانة المغربية لتنفي صحة المقطع ، مؤكدة أن وجه الفتاة التي تظهر خلاله لا يمثلها وأنه فيديو مفبرك .

وعلى الرغم من سهولة تصديق الجمهور لنفي الفنانين الشائعات التي تحوم حولهم لتسئ إلى سمعتهم ، إلا أن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي ، طارد قضية المقطع المنتشر ليثبت في النهاية أن ” حسين ” هي بطلته بالفعل بعدما تم فحصه من قبل عدد من الأخصائيين والقانويين .

وأشار ” الجسمي ” عبر حسابه الرسمي على ” سناب شات ” إلى وجود بعض الدلائل الاخرى التي تنسب الفيديو للفنانة بلا منازع ، والتي تتمثل في خاتم ترتديه فتاة الفيديو وهو ما تملكه الفنانة بالفعل .

ولم يكتف بهذا القدر ، حيث حرص على متابعة المجريات القانونية التي يجب اتخاذها بحق مريم حسين ، قائلًا ” هذه المرأة مو ناوية تبطل مغامرات ، بتصور فيلم ، تخلق لنفسها نجاحًا وبروباغندا قبل الفيلم ، بس للأسف بطريقة عاهرة ” .

واستطرد قائلًا ” أسعى لمقاضاة مريم ، لأنها مرة تقدم نفسها إماراتية ، وأحيانًا كويتية ، وأحيانًا سعودية ، وعراقية ، وكثير أحيان بحرينية.. وهي مالها علاقة بهذه الجنسيات الخمس، وهي قاعدة تسيء لبنات جنسها، وهم كارهينها ” .