وسائل إعلامية توضح حقيقة صفقة ” آل الشيخ ” مع الزمالك المصري

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور ، يؤكد فيه تعاونه خلال الفترة المقبلة مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإنشاء استاد مجهز بأحدث المرافق للنادي .

إلا أن وسائل إعلامية كذبت ما تداوله ” منصور ” ، حول تمويل ” آل الشيخ ” لمشروع بناء الاستاد بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية ، موجهة اعتذارها عما بدر من أخبار مغلوطة قائلة ” نعتذر عن نقل تلك المعلومات عن مرتضى منصور وهذه المعلومات خطأ وغير صحيحة جملة وتفصيلًا ” .

وتأكيدًا على نفي هذه الشائعات التي صرح بها رئيس الزمالك ، غرد ” آل الشيخ ” يوم الأحد الماضي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” دوري كرئيس للاتحاد العربي ايجاد مستثمرين للرياضة العربية وهذا ما حصل مع الاهلي المصري ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي اماراتي مصري ” .