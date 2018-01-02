عادات شائعة تضعف الأسنان

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد البعض أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، يعتني بالأسنان، لكن ذلك قد يؤدي إلى بعض الأضرار، ويمكن أن تسبب وجع الأسنان على المدى الطويل.

يجب عليك أن لا تبالغ في تبييض الأسنان لأنه يضعف طبقة المينا ويزيد حساسية الأسنان التنظيف على عجل.

وتنمو البكتريا في البيئات الرطبة، لذلك لا يُنصح بتخزين فرشاة الأسنان أثناء السفر وهي مبتلة، فإذا حدث ذلك أخرجها إلى الهواء لتجف فور أن تصل.

ويتناول البعض خل التفاح قبل وجبة الغداء بهدف التخسيس لكن تفيد الدراسات بأن له آثار سلبية للغاية على مينا الأسنان، وإذا حدث وتناولت خل التفاح تأكد من شطف فمك جيداً بالماء.

ويشرب البعض عصير البرتقال في الصباح، لكن من الخطأ تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب العصير الذي يحتوي على حامض. ينطبق ذلك على عصير الليمون أيضاً. قبل غسل الأسنان اشرب بعض الماء أو الحليب لتحييد الحامض.

وتحتوي بعض أنواع المياه المعبّأة على الفلورايد، ويدعم ذلك صحة الأسنان. من ناحية أخرى يساعد شرب الماء الكافي على تنظيف الأسنان باستمرار خاصة بعد أكل السكريات.