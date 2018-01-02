باحث: الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني
أكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، أمجد طه، أن المسيرات الاحتجاجية تتوالى في إيران وأعداد المتظاهرين في تزايد مستمر.
وقال طه عبر قناة الإخبارية يوم الإثنين، إن ” الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني وإطلاق نار بكثافة على المحتجين ” ، مشيرًا إلي أن “روحاني يخدع العالم بتصريحات كاذبة وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع يقومون بتهديد المواطنين وقمعهم ” .
وكانت اجتمعت قبل قليل لجنة الأمن القومي الإيرانية ونظام الملالي يتجه لعسكرة التظاهرات.
اترك تعليقاً