باحث: الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني

طهران(صدى):

أكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، أمجد طه، أن المسيرات الاحتجاجية تتوالى في إيران وأعداد المتظاهرين في تزايد مستمر.

وقال طه عبر قناة الإخبارية يوم الإثنين، إن ” الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني وإطلاق نار بكثافة على المحتجين ” ، مشيرًا إلي أن “روحاني يخدع العالم بتصريحات كاذبة وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع يقومون بتهديد المواطنين وقمعهم ” .

وكانت اجتمعت قبل قليل لجنة الأمن القومي الإيرانية ونظام الملالي يتجه لعسكرة التظاهرات.