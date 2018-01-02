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باحث: الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني

باحث: الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني
طهران(صدى):

أكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، أمجد طه، أن المسيرات الاحتجاجية تتوالى في إيران وأعداد المتظاهرين في تزايد مستمر.

وقال طه عبر قناة الإخبارية يوم الإثنين، إن ” الاحتجاجات أصبحت قريبة من بيت المرشد الإيراني وإطلاق نار بكثافة على المحتجين ” ، مشيرًا إلي أن “روحاني يخدع العالم بتصريحات كاذبة وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع يقومون بتهديد المواطنين وقمعهم ” .

وكانت اجتمعت قبل قليل لجنة الأمن القومي الإيرانية ونظام الملالي يتجه لعسكرة التظاهرات.


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