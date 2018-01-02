ترامب يهدد بوقف المساعدات عن باكستان

واشنطن(صدى):

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان، متهما إسلام أباد بإيواء متطرفين والكذب بهذا الشأن.

وقال ” ترامب ” ، في تغريدة له في 2018 ” أن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، فيما هم لم يعطوننا سوى أكاذيب وخداع معتقدين بأن قادتنا أغبياء ” .

وأضاف الرئيس الأمريكي، ” يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم فى افغانستان، دون مساعدة تذكر.. انتهى الامر! ” .