بالفيديو والصور.. أمير الحدود الشمالية يتلمس احتياجات المواطنين في رفحاء بنفسه

خالد الضبيبي(صدى):

تفقد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، محافظة رفحاء؛ ليتلمس احتياجات المواطنين على أرض الواقع بنفسه، لتعزيز العمل الخدمي في المنطقة.

كما أظهر مقطع فيديو متداول موكب الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية يتوقف فجأة استجابة لامرأة لوّحت بورقة لسموه وهي تقف على أحد أرصفة محافظة رفحاء.

وأفادت مصادر إعلامية، أن سموه أمر حراسه الشخصيين بالسماح للمرأة بالاقتراب منه للاستماع لشكواها، وأخذ أوراقها، واعدا إياها بتلبية طلباتها.