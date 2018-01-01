بالفيديو.. تفاعل محترف الهلال مع النشيد الوطني
ردد لاعبو الهلال النشيط الوطني قبل بدء المباراة، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفيصلي، كما تفاعل المحترف الهلالي ريفاس وهو جالس على مقاعد الاحتياطي، مع زملائه ويردد النشيد الوطني كذلك.
يشار إلى أن مباراة الفيصلي والهلال المؤجلة من الأسبوع العاشر من دوري المحترفين، قد أُقيمت مساء أمس الاثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
تفاعل نجم الهلال جيلمين ريفاس مع النشيد الوطني السعودي#الفيصلي_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/C7wbJzGFSs
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١ يناير، ٢٠١٨
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