بالفيديو.. تفاعل محترف الهلال مع النشيد الوطني

نواف السالم(صدى):

ردد لاعبو الهلال النشيط الوطني قبل بدء المباراة، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفيصلي، كما تفاعل المحترف الهلالي ريفاس وهو جالس على مقاعد الاحتياطي، مع زملائه ويردد النشيد الوطني كذلك.

يشار إلى أن مباراة الفيصلي والهلال المؤجلة من الأسبوع العاشر من دوري المحترفين، قد أُقيمت مساء أمس الاثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.