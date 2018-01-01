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بعد إقالته.. أول ردة فعل لفيصل بن تركي على القرار

بعد إقالته.. أول ردة فعل لفيصل بن تركي على القرار
طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس نادي النصر السابق سمو الأمير فيصل بن تركي على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بإقالته من منصبه في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، قائلًا ” بالتوفيق لنصري الحبيب ” .

وكان ” آل الشيخ ” قد وجه في تغريدة مفاجئة بتعيين سلمان المالك رئيسًا للنادي بعدما أعرب عن استيائه من الوضع المادي السئ الذي وصل إليه خلال الفترة الماضية .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3715 ] نشر منذ 1 ساعة

روح

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يوفق النصر برجاله الاوفياء

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