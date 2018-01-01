بعد إقالته.. أول ردة فعل لفيصل بن تركي على القرار

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس نادي النصر السابق سمو الأمير فيصل بن تركي على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بإقالته من منصبه في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، قائلًا ” بالتوفيق لنصري الحبيب ” .

وكان ” آل الشيخ ” قد وجه في تغريدة مفاجئة بتعيين سلمان المالك رئيسًا للنادي بعدما أعرب عن استيائه من الوضع المادي السئ الذي وصل إليه خلال الفترة الماضية .