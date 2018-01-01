بعد إقالته.. أول ردة فعل لفيصل بن تركي على القرار
علق رئيس نادي النصر السابق سمو الأمير فيصل بن تركي على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بإقالته من منصبه في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، قائلًا ” بالتوفيق لنصري الحبيب ” .
وكان ” آل الشيخ ” قد وجه في تغريدة مفاجئة بتعيين سلمان المالك رئيسًا للنادي بعدما أعرب عن استيائه من الوضع المادي السئ الذي وصل إليه خلال الفترة الماضية .
all[ عدد التعليقات: 3715 ] نشر منذ 1 ساعة
روح
شماااالي[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يوفق النصر برجاله الاوفياء