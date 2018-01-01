انطلاق ملتقى الإعلام الهادف بالمركز الإعلامي بشرورة الخميس
ينظم المركز الإعلامي التنموي بشرورة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الخميس – بمشيئة الله تعالى – ملتقى الإعلام الهادف “ 2018 ”
ويستمر على مدى 3 أيام ، وذلك برعاية مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على مفهوم الإعلام الهادف ومعرفة مهدداته وكذلك تحليل الأدوات الفاعلة في ترسيخ الإعلام الهادف وطرق إيصال التوعية المجتمعية ، وتطوير بعض المهارات الإعلامية لدى الإعلاميين والمهتمين من خلال تجارب عملية ،ونماذج مميزة في مجال الإعلام الاجتماعي، ويستهدف العاملين في مجال الإعلام في الجهات الحكومية والخيرية ، ممثلة بالعاملين في الأقسام ذات العلاقة مثل: “ الإعلام والعلاقات العامة ” ،إضافة إلى المهتمين في مجال الإعلام الاجتماعي الهادف في المحافظة.
وسيشارك في تقديم ندوات الملتقى نخبة من المختصين في مجال الإعلام ( فهد الفهيد ، هاني الغفيلي ، هلال القرشي ).
حيث يقدم الإعلامي فهد الفهيد ورقته بعنوان ” صناعة المحتوى الإعلامي الهادف ” ، فيما يعرض المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام
الأستاذ هاني الغفيلي ورقة بعنوان ” مهارات الإعلام الجديد ” ، ويختم المدرب هلال القرشي ورقتة بعنوان : ” خطواتك الأولى في الإعلام “.
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