انطلاق ملتقى الإعلام الهادف بالمركز الإعلامي بشرورة الخميس

الرياض(صدى):

ينظم المركز الإعلامي التنموي بشرورة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الخميس – بمشيئة الله تعالى – ملتقى الإعلام الهادف “ 2018 ”

ويستمر على مدى 3 أيام ، وذلك برعاية مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على مفهوم الإعلام الهادف ومعرفة مهدداته وكذلك تحليل الأدوات الفاعلة في ترسيخ الإعلام الهادف وطرق إيصال التوعية المجتمعية ، وتطوير بعض المهارات الإعلامية لدى الإعلاميين والمهتمين من خلال تجارب عملية ،ونماذج مميزة في مجال الإعلام الاجتماعي، ويستهدف العاملين في مجال الإعلام في الجهات الحكومية والخيرية ، ممثلة بالعاملين في الأقسام ذات العلاقة مثل: “ الإعلام والعلاقات العامة ” ،إضافة إلى المهتمين في مجال الإعلام الاجتماعي الهادف في المحافظة.

وسيشارك في تقديم ندوات الملتقى نخبة من المختصين في مجال الإعلام ( فهد الفهيد ، هاني الغفيلي ، هلال القرشي ).

حيث يقدم الإعلامي فهد الفهيد ورقته بعنوان ” صناعة المحتوى الإعلامي الهادف ” ، فيما يعرض المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام

الأستاذ هاني الغفيلي ورقة بعنوان ” مهارات الإعلام الجديد ” ، ويختم المدرب هلال القرشي ورقتة بعنوان : ” خطواتك الأولى في الإعلام “.