الأستاذ ” أحمد عقيل ” يحتفل بزواج أبنه

محمد واص(صدى):

احتفل الأستاذ ” أحمد بن عقيل غشوم ” أحد منسوبي التأمينات الاجتماعية بمنطقة جازان بزواج أبنه ” عقيل ” على كريمة ” سعود سليمان الدوجان ” وذلك بقاعة الضياء ببخشه على طريق أبو عريش .

هذا وقد شرف الحفل عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب من منطقة جازان وغيرها مشاركين للعريس وأهلهم أفراحهم.

بهذه المناسبة يسر صحيفة “ صدى ” أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأستاذ أحمد بمناسبة زواج أبنه وتتمنى للعروسين دوام السعادة والأفراح نسأل الله تعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير .