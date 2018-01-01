حماية البيئة تحذر من ضباب يحجب الرؤية بـ 6 مناطق

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، المواطنين أن منطقة الطائف بمكة المكرمة، يسودها الضباب، مما يتسبب في تدني في مدى الرؤية الأفقية غدًا.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الظهران بالمنطقة الشرقية، و تشمل ” الدمام – الجبيل – الطريق الواصل إلى دولة الامارات ” والاجزاء المجاوره تشهد تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى اقل من 2 كم، وكذلك منطقة الباحة.