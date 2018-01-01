عم بطل الدفاع المدني مشعل العنزي يؤكد تحسن حالته الصحية

علي العنزي(صدى):

قال فرحان العنزي -عمّ رجل الدفاع المدني مشعل العنزي، الذي خاطر بحياته من أجل إنقاذ طفل، إنه دخل الحريق في أحد المنازل بمدينة حائل، ثم نزع الأكسجين من على وجهه ووضعه على وجه الطفل فتعرض للاختناق وسقط على الأرض.

وأضاف العنزي أن حالة مشعل مستقرة ولله الحمد، وهو ما زال في غرفة الرعاية لكنه بخير ويتحسن، وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها لمثل تلك الحالة. مؤكدًا أنه رجل متفان في عمله، تعود على الفداء.

وذكر فرحان: ” أتوقع أن مشعل يفتخر بعمله، لأنه واجب ديني ووطني، فهو ينقذ أرواح، وأشكر كل من قام بالاتصال أو تواصل عبر تويتر ليطمئن عليه، وكذلك كل من دعا له بالشفاء ” .