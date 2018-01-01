أهالي فيفاء يستغيثون لإنقاذهم من حوادث السقوط بالمنحدرات الجبلية

تركي السالم(صدى):

طالب أهالي فيفاء وزوارها الجهات المعنية، بإنقاذهم من حوادث السقوط في المنحدرات الجبلية العميقة من طرقات جبال المحافظة الواقعة شرقي منطقة جازان.

وكان آخر ضحايا السقوط في الهاوية أسرة مساء أمس؛ إذ لقي ثمانية أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مروع بجبال فيفا بمنطقة جازان.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي مع هشتاج ” فيفاء تسيل دمًا ” ، وكان منهم منتناول قصة ” جود ” ذات الأشهر الستة التي ترقد بمستشفى فيفاء بعد أن سرق الموت منها والدها ووالدتها وجدتها وخالاتها وخالها في ذلك الطريق.