” خالد السليمان ” يكشف إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب الصحفي خالد السليمان، أن كان لابد من التهيئة الكاملة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الدولة حصلت 35 مليار، ولابد من مساعدة المواطن على أن يمتلك قوة شرائية.

وأضاف ” السليمان “، خلال استضافته ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على شاشة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن الإجراء الإيجابي أن ضريبة القيمة المضافة ستعيد مبدأ ترشيد الاستهلاك، أما السلبي فهو أن هناك قطاعًا خاصًا ومتقاعدين ليسوا من موظفي الدولة.

ولفت الكاتب، إلى أن التاجر الكبير ليس عليه خوف من ضريبة القيمة المضافة، ولكن التجار الصغار وأصحاب المشاريع الصغيرة وقطاع الأعمال سيتأثرون بالركود المتوقع.

وطالب ” السليمان ” ، أن يمارس بعض المسؤولين ” لغة الصمت ” ما داموا غير قادرين على النزول من أبراجهم العاجية وتفهم معاناة من هم في ” أسفل الهرم ” ، واحتياجاتهم الحقيقية.

و أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمكنها من ضبط العديد من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحيث تم تحرير أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.