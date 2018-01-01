معارضة إيرانية تطالب بفرض عقوبات رادعة على النظام لقمعه الشعب

طهران(صدى):

شددت دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا ، على ضرورة فرض المجتمع الدولي لعقوبات رادعة على النظام الإيراني وقطع روابط العلاقات معه بسبب لجوئه إلى القمع لمواجهة الانتفاضة الشعبية ضده .

وطالبت ” نوروزي ” بتحسين مستوى المعيشة في إيران ليحظى الشعب بالأمان مرة أخرى ، مشيرة إلى أن قوات الباسيج هي جزء من الحرس الثوري المسؤول عن قمع التظاهرات الإيرانية ، وقد استخدمت لهذا السبب على مدار سنوات طويلة لخدمة النظام وليس الشعب كما تدعي طهران .

ونوهت ممثلة مجلس المقاومة الإيرانية في بريطانيا ، إلى أن النظام الحالي يمثل أسوأ ديكتاتورية دينية في العصر الحديث ، حيث ارتكب أبشع الجرائم في حق الإنسانية مبررًا ذلك بشعار الإسلام ، قائلة ” الثورة تكبر ، لأن معظم الإيرانيين بصرف النظر عن سنهم انضموا إلى التظاهرات ضد هذه الديكتاتورية الدينية والقمع السياسي والاقتصادي ” .