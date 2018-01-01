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جوارديولا يكشف أسباب غياب ديفيد سيلفا عن مانشستر سيتي

جوارديولا يكشف أسباب غياب ديفيد سيلفا عن مانشستر سيتي
نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا، أن نجم الفريق، الإسباني ديفيد سيلفا، ما زال غائبا لأسباب شخصية، مضيفًا أن ” سيلفا سيعود عندما يكون جاهزًا.. ولكن الحياة الشخصية دائمًا أهم من أي شيء آخر ” .

وتابع المدرب الكتالوني حديثه عن سيلفا قائلاً: ” ولهذا فعندما سيعود سيكون مستعدًا للعودة، هذا ما علينا أن نفعله في الوقت الحالي ” .

وكان سيلفا، قد غاب بشكل مفاجئ عن مباراة مان سيتي أمام توتنهام، ولكنه عاد للمشاركة أمام بورنموث؛ لكنه غاب مجددًا عن آخر مباراتين للفريق، أمام نيوكاسل وكريستال بالاس.

 


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