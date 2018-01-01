النيابة العامة: استكمال الاستدلال حول تزوير إجازة من مستشفى صبيا

تركي السالم(صدى):

وجهت النيابة العامة بمنطقة جازان، شرطة محافظة صبيا؛ باستكمال الاستدلال والإفادة حول تزوير إجازة مَرضية لمدة شهرين.

كشفت مصادر صحفية، عن وجود قضية تزوير إجازة مَرضية مرصودة في مستشفى صبيا، كانت في شهرَيْ ٦ و٧ من العام ١٤٣٨؛ وأُحيلت القضية للنيابة العامة للنظر فيها.

وكانت المستشفى، قد اكتشف وجود مبالغ مالية من برنامج العلاج بأجر، لم يتم إدخالها في النظام. فيما اتهم الموظفون مسؤولين سابقين بالمستشفى بأخذ جزء من هذه المبالغ لشراء أثاث.