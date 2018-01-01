ضاحي خلفان: انشقاق كبار الضباط عن جيش خامنئي بداية سقوط النظام

أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، أن بدء انشقاق عناصر عسكرية من كبار القيادات عن الجيش الموالي للمرشد الأعلى الإيراني خامنئي ، يعد بداية لسقوط النظام الإيراني الإرهابي .

وعلق ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” ضباط كبار من جیش خامنئی یعلنون انشقاقهم عن الجیش و التحاقهم بالمظاهرات هم وأسلحتهم ومن معهم .. بدء سقوط النظام ” .

ونشر نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي في تغريدة أخرى ، مقطع فيديو مؤثر يوضح معاناة الشعب الإيراني ، وعلق عليه قائلًا ” الشارع الإيراني يتحدث عن فساد الملالي وجبروتهم..وسوء حكمهم ” .