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ضاحي خلفان: انشقاق كبار الضباط عن جيش خامنئي بداية سقوط النظام

ضاحي خلفان: انشقاق كبار الضباط عن جيش خامنئي بداية سقوط النظام
أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، أن بدء انشقاق عناصر عسكرية من كبار القيادات عن الجيش الموالي للمرشد الأعلى الإيراني خامنئي ، يعد بداية لسقوط النظام الإيراني الإرهابي .

وعلق ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” ضباط كبار من جیش خامنئی یعلنون انشقاقهم عن الجیش و التحاقهم بالمظاهرات هم وأسلحتهم ومن معهم .. بدء سقوط النظام ” .

ونشر نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي في تغريدة أخرى ، مقطع فيديو مؤثر يوضح معاناة الشعب الإيراني ، وعلق عليه قائلًا ” الشارع الإيراني يتحدث عن فساد الملالي وجبروتهم..وسوء حكمهم ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 12 دقيقة

الحمد لله رب العالمين ان ذاقو نفس السم الذي كانو يزرعوه في الدول الاخرى من ارهاب وفتنه

اللهم احرقهم

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