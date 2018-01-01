ضاحي خلفان: انشقاق كبار الضباط عن جيش خامنئي بداية سقوط النظام
أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، أن بدء انشقاق عناصر عسكرية من كبار القيادات عن الجيش الموالي للمرشد الأعلى الإيراني خامنئي ، يعد بداية لسقوط النظام الإيراني الإرهابي .
وعلق ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” ضباط كبار من جیش خامنئی یعلنون انشقاقهم عن الجیش و التحاقهم بالمظاهرات هم وأسلحتهم ومن معهم .. بدء سقوط النظام ” .
ونشر نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي في تغريدة أخرى ، مقطع فيديو مؤثر يوضح معاناة الشعب الإيراني ، وعلق عليه قائلًا ” الشارع الإيراني يتحدث عن فساد الملالي وجبروتهم..وسوء حكمهم ” .
الشارع الايراني يتحدث عن فساد الملالي وجبروتهم..وسوء حكمهم pic.twitter.com/wvLqPTaDB9
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١ يناير، ٢٠١٨
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 18 دقيقة
يارب لك الحمد والشكر على نعمة بلاد الحرمين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله رب العالمين ان ذاقو نفس السم الذي كانو يزرعوه في الدول الاخرى من ارهاب وفتنه
اللهم احرقهم