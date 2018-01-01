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  3. ” العمري ” : مباردرة ” خلي الضريبة علينا ” الحل الأمثل أمام منشآت القطاع الخاص

” العمري ” : مباردرة ” خلي الضريبة علينا ” الحل الأمثل أمام منشآت القطاع الخاص

” العمري ” : مباردرة ” خلي الضريبة علينا ” الحل الأمثل أمام منشآت القطاع الخاص
نايف السالم(صدى):

قال الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي، عبدالحميد العمري، إن مبادرة ” خلي الضريبة علينا ” ، تعتبر الحل الأفضل والأنسب أمام منشآت القطاع الخاص، ويمكنها أيضًا تحمل زيادة تكاليف النقل والكهرباء، فأي رفع لأسعارها سيؤدي الى انخفاض مبيعاتها وخسارتها.

وأشار ” العمري ” ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن ” هوامش أرباح منشآت القطاع الخاص في ٢٠١٦م تجاوزت سقف ١.٣ تريليون ريال! ولدى أغلبها القدرة التامة على امتصاص أية ارتفاعات بالتكاليف، عليها أن تقتنع أن زمن تحقيق ربحية تتجاوز ١٠٠% فأكثر ولّى إلى غير رجعة!! ” .

” خلي الضريبة علينا ” ، وسم جديد أنشأه مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحول لمبادرة لحث التجار ورجال الأَعمال وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية على تحمل قيمة الزيادات السعرية الناتجة عن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من المستهلكين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين

عليها وعليها وعليها
أنت آخر واحد يتكلم بلسان المواطن

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون بعون المواطن ويفرجها من عنده

[ عدد التعليقات: 5601 ] نشر منذ 1 ساعة

غمة وان شاء الله تزول بحول من الله وقوته

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