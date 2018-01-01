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الهلال يحافظ على الصدارة برفع نقاطه في اللقاء المؤجل من دوري المحترفين

الهلال يحافظ على الصدارة برفع نقاطه في اللقاء المؤجل من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات الجولة المؤجلة من دوري المحترفين اليوم الإثنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا من الهلال والفيصلي ، مما أدى إلى ارتفاع رصيد الهلال لـ34 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة .

وتمكن الفيصلي خلال هذه المباراة من رفع رصيده في المركز الرابع إلى 26 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي يحتل المركز الثالث بـ 27 نقطة في رصيده .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 9 دقائق

كاد ان يفعلها الحصان الاسود الفيصلي

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