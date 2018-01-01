خلاف على مقعد قطار ينتهي بإلقاء راكب أسفل العجلات

القاهرة(صدى):

رفض راكب مصري بأحد القطارات طلب شاب آخر بتبديل المقاعد ليجلس بجوار النافذة خلال رحلة القطار المتجهة من أسوان إلى الإسكندرية ، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين أسفر عن إلقاء أحدهما للآخر من القطار خلال سيره للتحول جثته إلى أشلاء بمرأى ومسمع الركاب .

ومن جانبها ن باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث للمعاينة ، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر ، فيما تبين أن الجاني الذي ألقت الشرطة القبض عليه شاب يبلغ 25 عامًا ، وتحرر محضر بالواقعة لتبدأ النيابة في تولي التحقيق .