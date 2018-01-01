الاتحاد يحتفل بتألق كارلوس فيلانويفا في منافسات 2017

ماجد محمد(صدى):

احتفل نادي الاتحاد، اليوم الإثنين، بنجم الفريق الأول لكرة القدم المتألق في منافسات عام 2017 مع العميد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، بطريقته الخاصة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، صورة للنجم كارلوس فيلانويفا، ومدون عليها ” كارليتو الذهبي ” ، وعبارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري خلال عام 2017.

وعلق على الصورة قائلًا ” نجم الفريق الكروي الأول كارلوس فيلانويفا يتربع على قمة صانعي الأهداف في الدوري السعودي لعام 2017 بـ13 هدفًا “، بالإضافة إلى جملة ” تهانينا لنجاحك كارليتو ” .