بالفيديو.. مرور المدينة يلقي القبض علي مفحط عرض حياة المارة للخطر
انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لشاب متهور يقوم بالتفحيط وسط المارة، دون مبالاة معرضًا حياته وحياة الاخرين للخطر.
ونشر الحساب الرسمي لمرور المدينة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يبين تفحيط الشاب، وعلق عليه قائلًا: ” المشهد الذي أمامكم قام به أحد الشباب المتهورين أمام أحد مجمعات المدارس.. ولله الحمد تم متابعته وضبطه وإحالته إلى الهيئة المرورية ” .
@eMoroor هذا المشهد الذي أمامكم قام به أحد الشباب المتهورين أمام أحد مجمعات المدارس … ولله الحمد تم متابعته وضبطه وإحالته الى الهيئة المرورية. ((لاتترددوا في التواصل معنا نعمل لسلامتكم)) pic.twitter.com/s6sptLurTw
— مرور المدينة (@mr9931) ١ يناير، ٢٠١٨
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7701 ] نشر منذ 11 دقيقة
اسجنوه وغرموه وأدبوه هذا السرسري