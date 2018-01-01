بالفيديو.. مرور المدينة يلقي القبض علي مفحط عرض حياة المارة للخطر

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لشاب متهور يقوم بالتفحيط وسط المارة، دون مبالاة معرضًا حياته وحياة الاخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي لمرور المدينة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يبين تفحيط الشاب، وعلق عليه قائلًا: ” المشهد الذي أمامكم قام به أحد الشباب المتهورين أمام أحد مجمعات المدارس.. ولله الحمد تم متابعته وضبطه وإحالته إلى الهيئة المرورية ” .